Aunque la era dorada del grunge concluyó hace mucho, “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana es una de las pocas canciones que superó la complicada prueba del tiempo, y es seguro afirmar que se trata de una de las piezas más importantes no sólo del género, si no de la música contemporánea en general.

Con letras que reflejaban ansiedad, aislamiento y frustración, más la potencia rítmica propia del género; “Smells Like Teen Spirit” se convirtió en el himno definitivo del grunge, y trajo a Nirvana cientos de miles de fanáticos. Sin embargo, contrario a lo que se podría esperar, Kurt Cobain nunca se sintió a gusto con los reflectores y es justamente por esa razón que desdeñaba al sencillo super estrella.

Hablando con Rolling Stone, Cobain explicó que había otras canciones en el mismo disco (‘Nevermind’) igual o mejores que “Smells Like Teen Spirit” y, además, ofreció su punto de vista sobre la razón por la que el corte alcanzó la cúspide.