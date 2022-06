Tal y como Kurt Cobain y Nirvana irrumpieron en la escena rock dominante con su estilo grunge, así lo hizo también en su momento el hip-hop y el rap, con su onda transgresora. Resulta interesante, entonces, saber cuál era la opinión del fallecido vocalista en relación a este género. Recientemente, ha surgido una entrevista nunca antes publicada de 1991, en donde Cobain habla sobre la música nacida en Nueva York.

Para la sorpresa de nadie, Kurt aseguraba que, aunque le gustaba la originalidad del rap, no compartía la misoginia inherente a sus letras. Esto es algo que el fallecido artista ya había discutido con anterioridad pero en relación al rock, como el de Led Zeppelin,, que él consideraba denigraba a la mujer en cada ocasión que tenía.

Robert Lorusso, quien entonces tenía 21 años, compartió el audio de la entrevista con el icono del grunge, en la que platicaron sobre el rap y los artistas blancos que interpretaban el género. En una de sus respuestas, Cobain reflexionó:

“Soy un fan de la música rap, pero la mayor parte es tan misógina que no puedo ni siquiera lidiar con ella . En realidad no soy tan fan, lo respeto y lo amo totalmente porque es una de las únicas formas originales de música que se han introducido”, dijo.

Sin embargo, lo más interesante fue la opinión de Cobain sobre el rap y la raza. El cantante de “Smells Like Teen Spirit” afirmó:

“(….) El hombre blanco haciendo rap es como ver a un hombre blanco bailar. No podemos bailar, no podemos rapear”.

También en la charla, que Lorusso tituló “Mi vergonzosa entrevista con Kurt Cobain”, se habló de los pensamientos del frontman sobre la prensa y el giro que dio Nirvana cuando dejó de ser una banda independiente y se unió a un gran sello discográfico. Cuando se le preguntó qué es lo que no le gustaba de las entrevistas, el músico respondió:

“Creo que es una m*erda. Me aburren mucho las mismas preguntas todo el tiempo. Es comprensible”.

“Y también me doy cuenta de que la mayoría de los entrevistadores tienen que limitarse a hacer las preguntas estándar porque no tenemos mucha imagen y no hay mucha historia detrás de nuestra banda, así que lo que la gente puede captar, lo basan en la entrevista”.

Y añadió: “Me está cansando mucho el rollo de ‘el independiente que se va a una gran discográfica’, pero ya ha pasado y no hay nada que podamos hacer al respecto, así que no tiene sentido analizarlo.”

Kurt Cobain para Robert Lorusso, vía Radio X.