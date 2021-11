El ‘Nevermind‘ de Nirvana cumplió 30 años durante el pasado mes de septiembre, y ahora en forma de celebración, 4 conciertos inéditos en streaming han sido compartidos.

A través de Geffen/UMe , una versión “Super Deluxe” con 70 canciones inéditas, además de los 4 conciertos conocidos como “Live in Amsterdam” filmado y grabado el 25 de noviembre de 1991 en el entonces icónico Club Paradiso; otro más titulado “Live in Del Mar, California” capturado en diciembre 28 del mismo año; aquella legendaria noche en Melbourne, Australia, en febrero del 1992 cuando Kurt destrozó (para bien) el escenario del Palace in St. Kilda, y finalmente el “Live in Tokyo” desde la Nakano Sunplaza el 19 de febrero de ese año.

La edición especial ya se encuentra disponible a la venta y la pueden adquirir dando click aquí.

En palabras de Stereogum, no hay mucho más qué decir más allá de “Disfruten”, sin embargo, les recomendamos hacerlo tomando en cuenta una cosa: esta fue la últimas vez que Kurt tocó en absolutamente todos estos lugares, así que cada uno de estos conciertos cuenta con un trato especial en cuestiones de audio para poder revivir aquellas épicas noches de la manera más disfrutable posible.

¡Así que disfruten el viaje por la máquina del tiempo de Nirvana!