De todas las tonterías que hemos posteado en este sitio aclamando “recuperar la fe en la humanidad“, definitivamente el ver a unos niños haciendo un circle pit afuera de un Game Stop escuchando metal en celebración al lanzamiento de ‘Zelda: Tears of the Kingdom’, es la única que verdaderamente le ha dado paz y vida a este pobre redactor.

Como bien saben, la nueva entrega en la franquicia de Zelda ha revolucionado la manera en la que el mundo percibe al gaming, pues luego de que la gente se quedara con la percepción de que los videojuegos son competencias online tipo Fornite, una vez más Nintendo nos recordó que jugar es precisamente eso: jugar, divertirse, explorar, descubrir y enamorarse de una bella narrativa.

No es ninguna sorpresa entonces que ‘Zelda: Tears of the Kingdom’, tenga 9.9 de calificación a nivel global con más de veinte medios especializados dándole 10 de total por su increíble desempeño.

Es por eso que ver a nuevas generaciones emocionarse por un videojuego tan increíble, nos emociona mucho y nos hace sentir ganas de entrar a ese circle pit y celebrar que, el pasado 12 de mayo del año en curso, no sólo ‘Zelda: Tears of the Kingdom’ llegó para vender más de 25 millones de copias en un sólo día, sino que además, llegó para sumergir a 25 millones de niños en una aventura hermosa:

En otras noticias, el metal y los videojuegos nunca han estado muy lejos de sí mismos que digamos.