Después de dos años de no poder hacer lo que más aman arriba del escenario, Nine Inch Nails decidió que el Red Hat Amphitheater de Raleigh, sería el lugar perfecto no sólo para regresar, sino para volver a interpretar ‘Every Day Is Exactly The Same’ por primera vez en 16 años y rendirle tributo a Bowie con “Fashion“.

Tal y como binaural reporta, NIN, quienes se encuentran próximos a zarpar hacia Europa para presentarse en el Hellfest 2022 en Francia, decidieron calentar motores en los EE.UU. con una presentación en Montana donde, además de complacer a su público, aprovecharon la oportunidad para “ensayar” un concierto en vivo.

El show, que además vio épicas canciones como “Closer“, “Reptile” y el poderosísimo cierre de “Hurt“, logró colarse al internet con muy buenos videos de lo que sucedió en Raleigh. ¿Quieren verlos? Denles una vuelta por acá:

En otras noticias, Nine Inch Nails reemplazará a Foo Fighters en algunos festivales de EE.UU.