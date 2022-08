Una de las canciones que mejor retratan el estado depresivo, es sin lugar a dudas “Hurt”. El corte original de 1995 pertenece a Nine Inch Nails, pero muchos coincidirán con que la versión que realmente alcanzó el súper estrellato fue la de Johnny Cash. El éxito fue tal, que el propio Trent Reznor llegó a declarar que esa composición ya no era suya, sino del genio del country.

En palabras del propio Reznor, “Hurt” nació de un lugar sombrío y desesperado en el que se encontraba, totalmente aislado y solo, como forma de mantenerse cuerdo.

La canción incluye referencias a la autolesión y a la adicción a la heroína, aunque su significado es ambivalente. Algunos sostienen que actúa como una nota de suicidio escrita por el protagonista del tema, como resultado de su depresión; mientras que otros afirman que describe el difícil proceso de encontrar una razón para continuar a pesar de las dificultades de la vida, y que no tiene mucho que ver con el argumento de ‘The Downward Spiral’ (1994), álbum del que se desprende.

En 2002, a los 70 años de edad, Johnny Cash reversionó “Hurt”agraciándola con un nuevo y muy profundo significado, ya que se la dedicó a su esposa June Carter, quien moriría un año más tarde. El cover se acompañó por un video oficial dirigido por Mark Romanek, que ofrecía un nostálgico collage de la vida de Cash. El impacto entre el público fue tal, que fue nombrado como el mejor vídeo del año por los premios Grammy y los premios CMA; y el mejor vídeo de todos los tiempos por NME en 2011.

“Hurt” se incluyó en ‘American IV: The Man Comes Around’ (2002), ultimo material discográfico en vida de Johnny Cash, y el single contiene una versión de “Personal Jesus” de Depeche Mode como cara B.

Hablando sobre la reinterpretación de Cash, Trent Reznor admitió que se sintió halagado pero, a la vez, un poco preocupado de que el cover resultara “algo sensacionalista”. Sin embargo, todas sus inquietudes se transformaron en admiración pura, una vez tuvo la oportunidad de ver el video oficial.

“Unas semanas después, apareció un CD con el tema. Estaba en medio de algo y lo escuché superficialmente. Me sonaba… raro. Esa canción en particular me salió del alma, y me resultó muy extraño escuchar la voz tan identificable de Johnny Cash cantándola. Era una buena versión, pero sentía como si estuviera viendo a mi novia f*llar con otro“.

“(…) Unas semanas más tarde, aparece una cinta con el vídeo de Mark Romanek. Es por la mañana; estoy en el estudio trabajando en el disco de Zack De La Rocha con él; pongo el vídeo, y… wow. Lágrimas, silencio, piel de gallina… Guau. Acabo de perder a mi novia, porque esa canción ya no es mía. Entonces todo cobró sentido para mí. Me hizo pensar en lo poderosa que es la música como medio y forma de arte”.

Vía Alternative Press.