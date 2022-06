Si bien pasar de un proceso análogo a un digital fue complicado, la manera en que la industria de la música se ha desarrollado en estos últimos años, ha sido un proceso catártico que no todos han sabido asimilar.

Tomen por ejemplo a Slash, quien en algún momento confesó sentirse desorientado por cómo la inclusión de plataformas había alterado la manera en que la música trabajaba. ¿Otro ejemplo? Nikki Sixx de Mötley Crüe, quien recientemente para Classic Rock, compartió lo que él considera una crítica muy necesaria:

“Tienen que darse cuenta de algo fundamental: la música de hoy está sobreproducida; y no me refiero al autotune ni al hip-hop, me refiero al rock, me refiero a que todo tiene 80 voces encima con pitches y filtros y plug-ins que deshacen el concepto original de cada músico. No se entiende la intención de nada; todo suena a música para vender”.

Nikki Sixx