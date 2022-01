Gracias al trabajo de los chicos en “Reelin’ In The Years Productions“, un video de 1983 jamás antes visto de manera digital ha regresado a la vida, mostrando nada más y nada menos que a New Order interpretando al track que los lanzaría a la historia: “Blue Monday“.

Si bien existen quienes atribuyen el éxito del proyecto al trabajo previamente realizado en Joy Division (que muy al contrario; si algo dejó aquella legendaria banda fue lágrimas y un gigantesco y eterno “…y si no hubiera” en el corazón de los fans), la realidad es que New Order tuvo que empezar desde cero y recoger de las cenizas un sueño que parecía ya extinto.

Y precisamente en este material audiovisual, podemos ver como Stephen Morris, Bernard Sumner, Peter Hook & Gillian Gilbert hicieron lo suyo en Countdown⁠, un famoso programa de aquellos entonces en donde bandas emergentes recibían una oportunidad en la T.V, y casi toda Europa los podía sintonizar.

El video muestra a Stephen Morris haciendo uso del espacio para hablar más de lo que jamás lo volvió aprovechar. ¿La razón? Parte del programa trataba de presumir esos increíbles sintetizadores que para la época, eran avanzadísimos, pero que para la banda parecían estar hasta caducos por la maestría y normalidad con la que tocaban, como si les hiciera falta “algo más” para llegar al sonido que querían.

Chequen por acá esta pieza de historia, un auténtico deleite para los fans: