El one hit wonder de Natalie Imbruglia incluido en el álbum ‘Left of the Middle‘, que lograra alcanzar los números más altos de los billboards en el ’97, ha revivido ahora que Olivia Rodrigo se ha unido a esta leyenda para interpretar “Torn” en vivo desde Londres.

Tal y como NME, la joven cantante, Olivia, ha estado invitando a figuras importantes a sus más recientes conciertos. Un ejemplo de ello es Lilly Allen, quien compartió escenario con ella para dar vida a “Fuck You“, así como con Alanis Morissette para “You Oughta Know” en otro concierto en L.A.

¿La mejor de todas? “Complicated” en Toronto con Avril Lavigne, haciendo un circuito de clásicos que han coronado a Olivia no sólo como un fenómeno juvenil, sino como una artista que respeta y muestra cariño por las auténticas autoridades del pop.

Olivia Rodrigo just brought out Natalie Imbruglia to duet on Torn!!! pic.twitter.com/1lIyhH1qKE — Mark Savage (@mrdiscopop) July 6, 2022

Chequen por acá las demás presentaciones:

