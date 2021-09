Una de las personalidades más jóvenes, populares y talentosas es, sin lugar a dudas, Nandi Bushell. La extraordinaria multiinstrumentista británica -de tan solo 11 años de edad- se ha abierto paso en la música a través de Internet, gracias a los covers que sube a la web y que posteriormente son promocionados por sus papás.

Desde Foo Fighters, pasando por Nirvana, Green Day, Muse, Slipknot, The Who, Linkin Park y un largo etcétera; la música de raíces Zulu se ha hecho viral al rededor del mundo por sus indiscutibles habilidades -principalmente en la batería- y actualmente cuenta con más de 300 mil seguidores en Youtube y millones de reproducciones en sus videos.

La fama también ha logrado que la pequeña se reúna con sus artistas favoritos. El último de ellos fue Tom Morello de Rage Against the Machine y su hijo Roman, con quienes se le vio jammeando en redes sociales.

“-Hemos escrito una canción #Epic juntos (no la que se escucha en nuestro dulce jam de improvisación). ¡Nuestra nueva canción va a ser lanzada pronto! ¡No puedo esperar a que todos la escuchen! Gracias por acogernos en su hermosa familia!”, dijo Nandi Bushell en la publicación.

De hecho, esta no es la primera vez que Morello hace contacto con Bushell. El año pasado recibió como regalo una Fender Soul Power Stratocaster de parte del guitarrista, después de que éste viera su versión de “Guerilla Radio” de Rage Against The Machine.

Recientemente, la pequeña logró materializar otro de sus sueños, luego de unirse a Dave Grohl y los Foo Fighters en el escenario para interpretar “Everlong”. El evento tuvo lugar en The Forum en Los Angeles, ante más de 17 mil personas. Al hablar de la experiencia con la BBC. Bushell dijo: “Fue muy divertido. Fue la mejor noche de toda mi vida y he tenido muchas noches buenas”.