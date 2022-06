Han pasado casi 15 años desde la última vez que My Chemical Romance visitó México, como parte de la alineación del icónico Coca Cola Zero Fest. Ahora que el conjunto ha regresado a los escenarios tras un hiatus de 6 años, los fanáticos esperan con ansías la vuela de Gerard Way y compañía a territorio nacional. Según información filtrada, esto podría suceder… junto a Tool y Slipknot.

Como ya ha sucedido con anterioridad, tal parece ser que Spotify se adelantó al anuncio oficial, y asegura que My Chemical Romance se presentará el próximo 3 de diciembre en el festival Hell & Heaven 2022. Esto incluso no sucedería en la CDMX, pues el H&H se llevaría a cabo en el Foro Dinámico Pegaso, en Toluca, Estado de México.

Y es que, como parte de los rumores del próximo Corona Capital 2022, muchos anticipaban que My Chemical Romance encabezaría el cartel, junto a otros actos como Paramore o Arctic Monkeys. Inclusive se predecían fechas en solitario en algún recinto como el Palacio de los Deportes; pero nadie esperaba que el regreso de MCR se produjera en el Hell & Heaven (un festival que históricamente ha tenido varios problemas de producción).

Ahora bien, de momento no hay información 100% oficial ni de la participación de My Chemical Romance (salvo el calendario de Spotify), ni del Hell & Heaven 2022. Tan pronto todo se viralizó, comenzó a circular un cartel falso que asegura que, además de MCR, el festival también incluirá las participaciones de Slipknot, Tool, Megadeth y Apocaliptica, entre otros.

Según una columna de opinión de Oscar Adame (vía Warp); este supuesto cartel del Hell & Heaven 2022 no es nada más que una invención de Summa Inferno -portal de dónde salió-; quienes decidieron elevar la expectativa del regreso de My Chemical Romance a México con un line up falso.

¿Podría entonces MCR presentarse en el H&H 2022? Definitivamente. En ediciones anteriores ha traído talentos de clase internacional, como Deep Purple, Ozzy Osbourne, Scorpions, Judas Priest, KISS y Rammstein. ¿Es oficial? Todavía no.

Mientras tanto, el conjunto de New Jersey continua con el tramo europeo de su gira del reencuentro, y en agosto arrancarán con la parte norteamericana. Recientemente lanzaron “The Foundations of Decay”, su primera canción en 8 años.