¡Saquen sus delineadores y pantalones ajustados, por que lo imposible acaba de suceder! Después de ocho años de espera, My Chemical Romance por fin ha vuelto con una nueva canción. Se titula “The Foundations of Decay”, y combina un poco del sonido emo-vintage de MCR con matices de hardcore y prog.

“The Foundation of Decay” llega justamente cuando My Chemical Romance se prepara para arrancar con su esperada gira de reunión. Después de disolverse en 2013, el grupo anunció su regreso en otoño de 2019 y tocó un único concierto ese diciembre, pero la pandemia del Coronavirus les obligó a posponer sus planes de gira. Las fechas se reprogramaron inicialmente para 2021, pero se pospusieron de nuevo debido a los rebrotes de Covid. La banda ahora está lista para lanzar una gira por el Reino Unido y Europa este mes, con una etapa norteamericana que comenzará el 20 de agosto en Oklahoma City.

Y es que, a pesar de los extensos planes de gira de My Chemical Romance, el conjunto no había dejado en claro si su regreso también incluiría nueva música. Sin embargo, el vocalista Gerard Way reveló en una entrevista del año pasado que había estado trabajando en canciones inéditas, aunque no especificó si eran para MCR, un proyecto en solitario o algo completamente distinto.

“Lo que ha estado funcionando últimamente es sentarse con Doug [McKean], trabajando en la música, y luego simplemente voy a mi oficina – que solía ser el estudio de pintura de Marion Peck, y me encanta esa habitación – y me siento mientras Doug mezcla, retoca, edita, programa más baterías…. Me senté literalmente allí y escribí lo más cerca posible de lo que creo que van a ser las letras finales, o al menos lo que me sentía cómodo cantando en ese momento”, dijo.

El último álbum de estudio de My Chemical Romance, Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, se publicó en 2010. Tras su ruptura, lanzaron el recopilatorio May Death Never Stop You en 2014, un conjunto de grandes éxitos que incluía una nueva canción, “Fake Your Death”.