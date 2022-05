El día de ayer (12 de mayo), sin previo aviso, My Chemical Romance estrenó su primera canción en 8 años, para el placer de su nutrida base de fanáticos. Se titula “The Foundation of Decay” y se trata de una epopeya de 6 minutos de duración, que mezcla el clásico sonido emo de la agrupación, con un poco de hardcore y prog.

Y es que, aunque el conjunto liderado por Gerard Way tenía amplios planes de gira por delante desde el 2019 (interrumpidos por la pandemia del Coronavirus); no quedaba muy claro si el regreso también incluiría nueva música. Su ultimo disco -propiamente dicho- fue Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys del 2010 y, naturalmente, la llegada de un nuevo tema representó todo un acontecimiento en redes sociales.

Pensémoslo de esta manera. Aquellos adolescentes emocionales de 15 o 16 años al momento que salió The Black Parade (2006), ahora rondan los 30 años de edad. El sonido de My Chemical Romance definitivamente marcó a toda una generación, razón suficiente para que las redes sociales se llenaran con los mejores memes al respecto.

“The Foundation of Decay” llega justamente antes de que MCR se embarque en una nueva gira por Europa, Australia y Norteamérica. De momento no existe ningún show confirmado en Latinoamérica pero, con un poco de suerte, el sueño se cumplirá. Mientras tanto, disfruta de los mejores memes de su regreso.

My Chemical Romance: Sacan nueva canción.

Yo en automático: pic.twitter.com/jwUASZccFZ — Karen PérezJuárez (@PerezJuarez) May 12, 2022

*My Chemical Romance saca nueva rola*

Yo automáticamente: pic.twitter.com/sQprc6YeSr — Vengeance (@JainedJaime) May 12, 2022

Todxs con la nueva canción de My Chemical Romance: pic.twitter.com/8zruVbiJ4I — Ytzel Maya (@ytzmaya) May 12, 2022

My Chemical Romance: saca una nueva canción.

Pepe Madero: "¡Ah! Despacio, Gerard. ¡Esto es oro!" pic.twitter.com/nvXMn6E0FK — Simpsonito (@SimpsonitoMX) May 13, 2022

¡¡¡MY CHEMICAL ROMANCE ACABA DE LANZAR SU PRIMERA CANCIÓN DESDE SU REUNIÓN!!!



THE FOUNDATIONS OF DECAY pic.twitter.com/HxIshbtawV — Pogopedia (@Pogopedia) May 12, 2022

La razita de internet escuchando la nueva canción de My Chemical Romance pic.twitter.com/LQIsCu9VVN — ghostcolour (@ghostcolour) May 12, 2022

My Chemical romance han venido una vez más a salvarme la vida vida pic.twitter.com/0UgPrukqDg — thorcito⊬💀 MCR IS BACK AAAAAA (@Mightymesss) May 12, 2022

*My Chemical Romance sube una nueva canción después de varios años.*



Yo: pic.twitter.com/bEVuUeFAFk — 𝐚𝐧𝐚 (@anasth__) May 12, 2022

Yo: ya no soy emo

my chemical romance : *saca canción*

Yo:pic.twitter.com/ODBle5V7vX — kaoru ♡'s ruby🐉🎴 (@stsgucoreO_o) May 12, 2022

My Chemical Romance saca un nuevo temón…

Yo: pic.twitter.com/a6JEWRu7G3 — Mapachtli🦝 (@kskrdehuevo) May 13, 2022

Los emos de regreso a escuchar lo nuevo de My Chemical Romance: pic.twitter.com/Jliw0bwyNW — Señor pizza 🍕 (@javierbaez_) May 13, 2022

Yo buscando mis camisas emo después de que My Chemical Romance sacara nueva canción pic.twitter.com/dXt0MBG7cq — geetoo (@geetoooo) May 12, 2022

Un poco así después de escuchar la que ha sacado My Chemical Romance pic.twitter.com/Kxb5kZij9h — ángel (@Ne0nImpala) May 12, 2022

*My Chemical Romance saca nuevo disco.*

Pxndx en estos momentos: pic.twitter.com/oS0Jg2eGzG — Fred Stark (@FredStark09) May 13, 2022

Yo al enterarme que My Chemical Romance saco nueva canción después de años: pic.twitter.com/U2sxzNH5c5 — ChichaChina Emo 🖤 (@ChichaChina) May 13, 2022