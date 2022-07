Además de ser el rostro de una de las agrupaciones más importantes del nuevo milenio, Gerard Way, de 45 años de edad, también goza de una sólida trayectoria como escritor de cómics.

Antes de que canciones como “Welcome to the Black Parade” o “Helena” se convirtieran en el himno de toda una generación EMOcional; Way ya fantaseaba con la idea de trabajar en el mundo de los cómics. Publicó su primera tira a los 15 años de edad pero, a medida de que My Chemical Romance alcanzaba el estrellato, sus ambiciones editoriales quedaron de lado.

No fue sino hasta el receso de MCR, que Way tuvo la oportunidad de retomar su pasión. Junto al ilustrador Gabriel Ba publicó ‘The Umbrella Academy’ que, como muchos sabrán, captó la atención de Netflix y se convirtió en una exitosa serie.

En 2019, Gerard se sentó a platicar con Louder y reveló la lista de sus 10 cómics favoritos. Se trata de una curaduría diversa, ecléctica y por demás interesante.

Doom Patrol de Grant Morrison

The Invisibles de Grant Morrison

Watchmen de Alan Moore

Akira de Katsuhiro Otomo

Marshall Law de Pat Mills and Kevin O’Neill

Love and Rockets de Gilbert, Jaime and Mario Hernandez

Daytripper de Fabio Moon and Gabriel Ba

Hellboy de Mike Mignola

Sandman de Neil Gaiman

The Wicked + The Divine de Kieron Gillen and Jamie McKelvie