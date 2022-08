Cuatro años han pasado desde la última vez que Muse se decidió a lanzar un disco, y si bien la espera fue demasiada, les juramos que luego de que escuchen ‘Will of the People’, sabrán que no fue en vano.

El trío conformado por Matt Bellamy, Dominic Howard & Chris Wolstenholme, ha regresado con su noveno álbum de estudio que ya en el pasado nos presentara “Won’t Stand Down”, “Compliance”, “Kill Or Be Killed”, reporta Billboard.

Titulado ‘Will of the People’, el disco contará con un NFT disponible para los fans del Reino Unido durante el transcurso del siguiente mes. A su vez, el mismo es pionero en el mundo del Web3, coronándose como el primer material en ir abriendo camino en este ámbito.

Comformado por 10-tracks, este material logra mantener uno de los estandartes más grandes de Muse desde ‘Showbizz‘ en el ’99, que básicamente es aprovechar cada herramienta tecnológica disponible en el mundo para crear música.

Así que si pensaban que Muse daría pasos para atrás, estaban muy equivocados, pues además de entrar al metaverso, en cuestiones de producción, una vez más la banda ha ido a despilfarrar dinero para hacerse de las máquinas más modernas que Warner & Helium-3 les pudieron otorgar.

¿Ah, no nos creen? Denle una escuchada por acá:

En otras noticias, mientras unos saben utilizar la tecnología a su favor, otros simplemente no. ¿Sabías esto de David Gilmour?