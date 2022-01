Fanáticos de Muse, prepárense, pues el conjunto se está alistando para lanzar un nuevo sencillo. El viernes (7 de enero), la banda de rock inglesa compartió en sus redes sociales la portada oficial y la fecha de lanzamiento de su próximo tema, titulado “Won’t Stand Down”.

La inquietante imagen muestra una figura flotante con una capa negra, con el rostro oculto por una máscara blanca con marcas. Debajo de la figura hay 10 discípulos sin rostro, todos con capas negras con capucha. “Won’t Stand Down. Nuestro nuevo single, disponible la próxima semana, el jueves 13 de enero”, compartió el grupo a través de redes sociales, junto con los enlaces para pre-guardar el single en Spotify, Apple y Deezer.

WON'T STAND DOWN Our new single, released next week on Thursday January 13th. Pre-save now at https://t.co/bTYoaVPipN #WontStandDown pic.twitter.com/1NmZRAC29Z

Un fragmento de la canción fue adelantado durante un Instagram Live en la cuenta de Muse, con el cantante Matt Bellamy tocando un verso de la canción mientras conducía en un coche.

“No me voy a rendir, me estoy haciendo más fuerte/ No me voy a rendir, ya no soy mi dueño/ No me voy a rendir, me has utilizado durante demasiado tiempo / Durante demasiado tiempo”, canta en la pista, que luego lo presenta gritando durante una pausa instrumental.