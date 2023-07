Con casi tres décadas de trayectoria, Muse es una de las agrupaciones con una de las fanbases más numerosas. Por supuesto, recordar a cada uno de sus seguidores es tarea imposible, sin embargo, vaya que hay algunos que sobresalen de entre la multitud por su entrega y lealtad. Tal es el caso de la mexicana Karisme Cuellar, una dedicada muser quien, tras su lamentable fallecimiento, recibió las condolencias del grupo inglés.

Karisme Cuellar, a quien también conocían como Lina o Karo, fue una dedícadísima fanática de Muse y vicepresidenta del club oficial de fans de la banda en México. A través de sus redes sociales, Lina compartía los viajes que hacía alrededor del mundo siguiendo a Matt Bellamy y compañía.

Era tan cercana a Muse (como fan), que incluso la pareja de Matt Bellamy, la modelo Elle Evans, conocía a Lina e incluso platicaban a través de redes sociales. “Volví a leer todos nuestros mensajes anteriores desde 2015 y ella fue la amiga y fan de Muse más amorosa, comprensiva y solidaria”, dijo Evans en Instagram.

Sin embargo, la noticia del repentino fallecimiento de Lina el pasado 15 de julio rápidamente se extendió por redes sociales. Entonces, la comunidad internacional de musers comenzó a divulgar el hashtag #ASongForLina, en el que le solicitan a Muse que toque al menos una canción en directo a la memoria de su fan número 1.

Y aunque la interpretación de ese tema aún no ha llegado, en redes sociales Muse extendió sus condolencias por el sensible fallecimiento de Lina. “No somos nada sin nuestros fans”, dijo el grupo, no sin antes reconocer el empeño de la mexicana, quien recientemente había visto su show número 40 de Muse en San Diego, California.