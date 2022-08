En una reciente entrevista con Audacy Music, Matt Bellamy, el inconfundible líder de Muse; habló sobre su admiración por Rage Against The Machine y los legendarios espectáculos en vivo que ofrecen.

El noveno álbum de estudio de Muse, ‘Will of the People‘, salió a la venta el pasado 26 de agosto e incluye elementos de metal y grunge, que retocan su sonido original de hard rock. De este esfuerzo se desprenden sencillos como “Won’t Stand Down”, “Compliance” y “Kill Or Be Killed”, que hacen patente la evolución musical del conjunto.

En una nueva charla para promocionar el álbum, el entrevistador comparó las actuaciones de Muse en el escenario con las de Rage Against The Machine. Bellamy se mostró encantado de que se les mencionara en la misma frase ya que, según él, Rage tiene los mejores espectáculos en directo que había visto nunca.

Como era de esperarse, Matt Bellamy confirmó que su grupo favorito en directo no es otro que el de Zack de la Rocha y compañía. Explicó que ninguna otra banda en la que pudiera pensar actúa al mismo nivel que ellos. Añadió que nunca había visto a ninguna otra agrupación hacer un espectáculo en directo mejor que el que Rage puede ofrecer.

“Quiero decir, es probablemente mi banda favorita en directo de todos los tiempos. No hay nadie; no puedo pensar en nadie que haya visto que haya dado un mejor espectáculo que Rage Against The Machine”. Audacy Music,

Puedes ver la entrevista completa a continuación.