Muse ofreció un setlist revisado durante su última actuación en Malasia, luego de que el gobierno del país cancelara prematuramente un festival tras la conducta de The 1975 sobre el escenario.

La revisión fue anunciada a través del promotor de conciertos Hello Universe antes del espectáculo de Muse el 29 de julio en el Estadio Nacional Bukit Jalil como parte de su gira mundial en curso Will of the People. El organizador del concierto, Adam Ashraf, le dijo al Rojak Daily:

“Nos llamaron poco después de que el incidente de The 1975 se volviera global. Después de las discusiones, decidieron sacar una canción de la lista debido al título. Es bueno saber que están ansiosos por entretener y al mismo tiempo respetar las pautas”.

Muse terminó sacando “We Are Fucked Fucked”, de su LP ‘Will of the People’ de 2022, y reemplazándolo con “Resistance”, de ‘The Resistance’ de 2009.

Luego de la polémica actuación de The 1975, el festival Good Vibes en la región de Kuala Lumpur se vio abruptamente cancelado. Por eso, un puñado de artistas y vendedores persiguen interponer una demanda colectiva buscando una compensación económica por la cancelación del evento.

Sobre el escenario, el líder Matty Healy (supuestamente alcoholizado) desafió las leyes anti LGBTQ del país besando a su compañero de banda, Ross McDonald. También ofreció una breves palabras burlándose de la censura a la diversidad de género y destruyó un dron del festival.

En respuesta a la alteración de la lista de canciones de Muse, Healy publicó dos capturas de pantalla en su historias de Instagram. La primera de ellas resaltaba la palabra “Resistencia”, tomada del nombre del quinto álbum de Muse, ‘The Resistance’

En la siguiente, compartió una nota de NME sobre la revisión de canciones de Muse junto con la frase “… oh”.