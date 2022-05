Muy lamentables noticias para la escena musical. A través de una publicación en redes sociales, Depeche Mode ha anunciado el fallecimiento de Andy Fletcher, miembro fundador y tecladista del grupo, a los 60 años de edad.

“Estamos conmocionados y llenos de abrumadora tristeza por el prematuro fallecimiento de nuestro querido amigo, familiar y compañero de banda Andy ‘Fletch’ Fletcher”– anunció Depeche Mode en un comunicado hoy, jueves 26 de mayo. “Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba ahí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena risa o una pinta fría”. “Nuestros corazones están con su familia, y les pedimos que los tengan en sus pensamientos y respeten su privacidad en estos momentos difíciles”. Vía redes sociales.

De momento, una causa del deceso no ha sido confirmada.

A finales de la década de los ’70, Fletcher y su compañero de escuela, Vince Clarke, formaron la efímera banda No Romance in China, en la que tocaba el bajo. En 1980, Fletcher conoció a Martin Gore y formaron un trío, ahora todos manipulando sintetizadores; llamado Composition of Sound. Clarke fue el principal compositor y vocalista hasta su salida en 1981. Dave Gahan se incorporó a la banda más tarde, tras lo cual adoptaron el nombre de Depeche Mode.

Funcionando como una especie de “comodín” dentro de la agrupación, Fletcher cumplió todo tipo de roles en Depeche Mode: desde tecladista y bajista, hasta portavoz y representante legal. Destaca el hecho de que fue el único miembro que nunca canto, además de que no posee ningún tipo de crédito como compositor en el catálogo de la banda.

En 2002 lanzó su propia compañía discográfica, Toast Hawai, y tuvo una intermitente carrera como DJ.