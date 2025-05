Motörhead ha anunciado el lanzamiento de un álbum inédito que data de sus primeros días: The Manticore Tapes.

Este material histórico, grabado en 1976 y olvidado durante casi cinco décadas, estará disponible a partir del 27 de junio en formatos LP y CD.

El disco reúne grabaciones que marcaron el inicio del icónico trío conformado por Lemmy Kilmister, “Fast” Eddie Clarke y Phil “Philthy Animal” Taylor.

El nombre del álbum hace referencia a los legendarios estudios Manticore, propiedad de Emerson, Lake & Palmer, situados en Fulham, Londres, donde Motörhead realizó sus primeras sesiones de grabación.

Estas pistas, inéditas hasta ahora, fueron recientemente restauradas por el productor y colaborador de la banda Cameron Webb en Maple Studios (California), y posteriormente masterizadas por Andrew Alekel en Bolskine House, en Los Ángeles.

Un homenaje a medio siglo de ruido y rebeldía

Este lanzamiento forma parte de la celebración por el 50 aniversario de Motörhead.

The Manticore Tapes incluye once temas nunca antes escuchados, entre ellos versiones tempranas, instrumentales y tomas alternativas de canciones que luego formarían parte de su primer disco homónimo y del álbum On Parole (1979).

Además, los seguidores de la banda podrán disfrutar de una edición de lujo que incorporará un libro especial y el álbum en vivo Blitzkrieg on Birmingham ’77, junto con grabaciones inéditas de un show en el mítico Barbarella’s de Birmingham, registrado en 1977.

Con este lanzamiento, Motörhead no solo abre una ventana a sus orígenes más crudos, sino que reafirma su legado como una de las bandas más influyentes del rock y el metal.