En una reciente declaración (vía NME), Morrissey ha revelado la razón detrás de la ausencia de un álbum ‘Greatest Hits’ de The Smiths. Según el icónico cantante, el guitarrista Johnny Marr ha bloqueado repetidamente cualquier intento de lanzar un recopilatorio de los éxitos de la banda. Morrissey explicó que, a pesar de las numerosas ofertas lucrativas, Marr se ha mantenido firme en su negativa.

Morrissey compartió que en junio de 2024, AEG Entertainment Group propuso una gira mundial de The Smiths para 2025, la cual incluiría el lanzamiento de un álbum de grandes éxitos. Aunque Morrissey aceptó la oferta, Marr la ignoró por completo. Esta negativa ha sido una constante en la relación entre ambos músicos, quienes han tenido diferencias irreconciliables a lo largo de los años.

El cantante también mencionó que las diferencias políticas y personales entre él y Marr han sido un obstáculo significativo. Morrissey, conocido por sus opiniones controvertidas, ha tenido varios enfrentamientos públicos con Marr, quien ha criticado abiertamente las posturas políticas de su excompañero de banda. Estas tensiones han hecho que cualquier posibilidad de colaboración futura sea prácticamente imposible.

A pesar de la falta de un álbum ‘Greatest Hits’, los fanáticos de The Smiths continúan disfrutando de su legado musical a través de sus álbumes de estudio y compilaciones no oficiales. La música de The Smiths sigue siendo influyente y relevante, resonando con nuevas generaciones de oyentes.

En noticias recientes, Morrissey ha anunciado una gira por Estados Unidos con entradas agotadas para noviembre de 2024. Esta gira promete ser un éxito, demostrando que, a pesar de las controversias, Morrissey sigue siendo una figura prominente en la escena musical.