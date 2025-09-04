Casi cuatro décadas después de la disolución de The Smiths, Morrissey ha decidido cortar definitivamente los lazos con la banda que lo lanzó a la fama.

El cantante anunció que venderá la totalidad de sus derechos relacionados con el grupo de Mánchester, incluidos el nombre, el catálogo musical, el merchandising y los derechos editoriales.

El anuncio llegó poco antes de retomar sus conciertos, con fechas programadas en Canadá, la costa este de Estados Unidos y Los Ángeles a partir del 25 de octubre.

A través de un comunicado en redes sociales, el músico explicó que “no le queda otra opción” más que ofrecer al mejor postor su participación del 50 % en todos los intereses comerciales de la banda.

Lo que está en juego en la venta

De acuerdo con Morrissey, el paquete que se pondrá a la venta incluye:

El nombre oficial de The Smiths, creado por él.

creado por él. Todo el arte visual asociado a la banda.

Derechos completos de merchandising.

Letras y música de todas las canciones.

Derechos de sincronización para cine, televisión y publicidad.

Grabaciones oficiales.

Derechos contractuales de publicación.

Este movimiento podría alcanzar un valor de decenas de millones de dólares, tomando en cuenta el peso cultural y económico del legado de The Smiths, una de las agrupaciones más influyentes de los años 80.

Ruptura con sus excompañeros y ejemplos en la industria

Morrissey fue claro al señalar que no busca mantener ninguna relación con los otros miembros de la banda.

En su publicación mencionó estar “agotado de cualquier conexión con Marr, Rourke y Joyce”, refiriéndose al guitarrista Johnny Marr, al bajista Andy Rourke (fallecido en 2023) y al baterista Mike Joyce, con quienes ha mantenido tensiones durante años.

La decisión de vender su parte de The Smiths no resulta extraña en el contexto actual de la industria musical.

Grandes artistas como Bruce Springsteen, David Bowie o Kiss ya han cerrado acuerdos millonarios por sus catálogos.