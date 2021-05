Después de haber irrumpido en la escena junto a Major Lazer y DJ Snake con “Lean On“, la trayectoria de MØ comenzó a dar pasos interesantes que si bien, lucharon mucho para salir de la sombra de ese exitazo de verano, hoy se coronan con el estreno de “Live to Survive“, un himno propio de la danesa que se perfila a robarse el 2021 con esta canción.

Producida por SG Lewis y co-escrita por Caroline Ailin quien tal y como bf reporta, recientemente trabajó con Dua Lipa, “Live to Survive” se presenta como la primera labor de estudio oficial que MØ comparte desde el lanzamiento de “On & On” en 2019.

Hoy, este sencillo nos habla acerca de sacarnos a nosotros mismos del abismo; de levantarnos y aceptar que la vida no es ni va a ponerse fácil, y que por muchos errores que cometamos, tenemos que aprender a perdonarnos y seguir adelante.

¿Quieren escucharla? Denle una vuelta por acá.