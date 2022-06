Recientemente los escenarios del show de Colbert, recibieron a la leyenda, Roger Waters, quien en una presentación demasiado especial y única, interpretó clásicos de Pink Floyd como jamás antes lo había hecho desde que inició su carrera solista.

Tal y como farout reporta, el músico interpretó a manera de popurrí, clásicos como ‘The Happiest Days Of Our Lives’, ‘Another Brick In The Wall, Part 2’ & ‘Another Brick In The Wall, Part 3’. ¿La intención? Lograr transmitir el mensaje contestario que construyeron en el ’79 a raíz de ‘The Wall’.

Colbert, quien desde siempre se ha pronunciado más fan de Waters que de Gilmour, ahora le ha dado entrada al músico que desde hace unos meses ya, comenzó los preparativos respectivos a su ‘This is not a Drill Tour’, el cual debía suceder en 2020 pero debido a la pandemia, fue reagendado hasta este año.

Si bien la gira concluirá en la ciudad de México este próximo 15 de octubre, Roger recorrerá gran parte del continente americano, en lo que será el tour más emotivo de Waters interpretando tracks de Pink Floyd:

“Queremos tocar clásicos, queremos revivir otros tiempos; la pandemia nos dejó algo en claro: todo se puede acabar mañana. Hay que hacer las pases con el ayer”.

¿Será que en el futuro habrá alguna reconciliación? ¿Moriremos después de ver un regreso de Pink Floyd? ¡Ya veremos! Chequen por acá la presentación:

En otras noticias, ¿será que Waters recordó la primera canción que hizo con David Gilmour? Seguro si lo hace, podremos ver a Pink Floyd de regreso.