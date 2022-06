La noche pasada del 04 de junio, Robbie Williams interpretó un magnífico cover de “Don’t Look Back In Anger” de Oasis, durante su recibimiento en el Stoke-on-Trent.

Ubicado en Vale Park, el estadio que le dio techo a su concierto, también es casa de su equipo de football, Port Vale F.C.

Durante el show, Robbie aventó increíbles clásicos de Take That –la boy band a la que Williams perteneció en los 90– como ‘Do What U Like’ & ‘Could It Be Magic’, pero también reversionar de manera impresionante “Don’t Look Back In Anger” de Oasis, reporta NME.

Además, el cantante aprovechó para estrenar la nueva playera de su equipo, cosa que tanto los fanáticos de su música, como los del club, vieron con ojos de maravilla y encendió la llama de la emoción ante tan potente presentación.

¿Quieren verla? Denle una vuelta por acá:

Robbie Williams hizo un cover de “Don’t look back in anger” en su show de anoche. pic.twitter.com/xVwFPVLG6C — . (@tcbrothers) June 5, 2022

En otras noticias, puede que uno de los Gallagher no esté tan feliz con Robbie Williams interpretando covers de Oasis. ¿Pueden adivinar cuál?