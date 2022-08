Dos leyendas de rock se unieron en un mismo escenario esta semana cuando Eddie Vedder, líder de Pearl Jam; apareció en directo para rendir una versión colaborativa de “Juicebox” junto a los mismísimos Strokes. El épico momento sucedió justo cuando el conjunto de Julian Casablancas abría uno de los conciertos de la actual gira de los Red Hot Chili Peppers.

En realidad, ésta no es la primera vez que Vedder se une a la agrupación de indie rock, ni tampoco la primera vez que elogia el corte tomado del álbum del 2005 de los Strokes, ‘First Impressions of Earth’.

Con anterioridad, Vedder había declarado que “Juicebox” es una de sus canciones favoritas y la tocaron juntos en 2019, junto con otra interpretación de “Hard To Imagine” de Pearl Jam. Más tarde, el propio Casablancas admitiría que estaba inspirada en “Not for You” de Pearl Jam, cerrando así un círculo completo de admiración.

Hablando sobre lo mucho que le gusta “Juicebox”, el vocalista dijo:

“No tenía ni idea, todavía no la escucho realmente… Creo que es totalmente original. Cada vez que puedo tocarla con ellos, me siento más que contento”.

En noticias relacionadas, Pearl Jam volvió a los escenarios la semana pasada después de cancelar tres conciertos recientes debido a que Vedder sufría problemas vocales.

El 20 de julio el grupo desechó una actuación programada en Viena, y después otras en Praga y Ámsterdam; después de que la garganta del frontman resultara dañada por el “calor, el polvo y el humo de los incendios” del Lollapalooza París el 17 de julio.

“Ha visto a los médicos y ha recibido tratamiento, pero hasta ahora sus cuerdas vocales no se han recuperado”- escribió Pearl Jam en un comunicado en ese momento. “Esta es una noticia brutal y un momento horrible… para todos los involucrados”.

Mientras tanto, la semana pasada, The Strokes interpretó su canción del 2013 “Welcome To Japan” por primera vez en seis años en Australia.

Intercalada entre “Hard To Explain” (del debut de la banda de 2001, “Is This It”) y “What Ever Happened?” (de “Room On Fire”, de 2003), el corte sorprendió a los fans presentes, dado que Casablancas y compañía no la habían incluido en su lista de canciones desde 2016.