El día de ayer, les platicamos cómo es que los diferentes tipos de fe convergen en las filas de Korn. El día de hoy, reforzamos la teoría de la diversidad de creencias con un video que ofrece al conjunto de nu-metal tocando desde una una iglesia metodista, ¡con todo y coro en vivo!

En abril pasado, el veterano conjunto lanzó “Worst It On Its Way” como cuarto sencillo promocional de ‘Requiem’, su más reciente álbum. Además del video oficial -que parece una parodia a “I Want It That Way” de los Back Street Boys– ahora hay una grabación de la banda interpretando esa misma canción en una iglesia metodista, que puedes ver más abajo.

El metraje en cuestión proviene de la Misa Mundial Requiem de Korn, que en realidad fue el evento de lanzamiento de su nuevo disco, celebrada en la Iglesia Metodista Unida de Hollywood en Los Angeles.

Durante la interpretación, Korn adoptó un ambiente fúnebre, en un escenario elegido “en honor a las almas que han fallecido durante estos tiempos sin precedentes”.

A los asistentes se les pidió que llevaran un atuendo funerario negro, así como el recuerdo de algún ser querido fallecido, a manera de tributo´. Detrás de la banda hubo un coro que ayudó a completar la atmósfera eclesiástica, además de numerosas velas encendidas que decoraron el lugar.

Mientras tanto, Korn se encuentra de gira por los Estados Unidos, en compañía de nada más y nada menos que Evanescence.

Se trata del primer tour conjunto de ambas bandas en 15 años, y contemplará 18 paradas por el país vecino. Korn, naturalmente, gira para promocionar ‘Requiem‘, su último material de estudio, mientras que Amy Lee y compañía, por su parte, lo hacen en favor de ‘The Bitter Truth‘ (2021).