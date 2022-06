Desde antes del ’96, Slash & Axl Rose ya tenían fuertes tensiones que, eventualmente llevarían a la separación de la banda. Sin embargo, fue en ese año en que Guns N’ Roses terminó y después de 20 años, por fin ambos se reunieron con Duff para revivir a la banda y volver a tocar los clásicos de nuevo… Aunque no todos, claro está.

Tal y como loudwire reporta, tras haber cancelado su primer gig del año en Welcome to Rockville Festival, la banda viajó a Portugal para presentarse con todo y “Reckless Life” en el setlist, y la versión original de “You’re Crazy” que sonaba en el ‘Appetite for Destruction‘.

Ambos tracks, tenían mínimo, 30 años desde que sonaron en vivo; incluso “Reckless Life” no sonaba desde 1993, ¿pueden imaginarlo? ¿Cuántos años tenían cuando fue la última vez que GNR sonó esto?

Chequen por acá la presentación que además, incluyó un cover único de “Walk All Over You” de AC/DC. ¡Disfrútenlo!

En otras noticias, Axl Rose ha estado bastante ocupado tocando canciones de Guns N’ Roses en festivales muy poco comunes (o rockeros). ¡Ni se lo hubieran imaginado!