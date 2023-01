Green Day se despidió del 2022 tocando con su proyecto paralelo de reversiones The Coverups, con el que rindieron homenaje a íconos de la música como Nirvana, Ramones, David Bowie, INXS, Misfits y más.

El proyecto paralelo, formado por Billie Joe Armstrong y Mike Dirnt de Green Day, comenzó en 2018 como una banda de covers. El grupo también cuenta con el músico de gira de Green Day, Jason White.

Recientemente, rindieron homenaje a Jerry Lee Lewis durante un concierto especial el pasado mes de octubre. Como parte de su actuación en el Moroccan Lounge de Los Ángeles, el conjunto compartió una interpretación de “Great Balls Of Fire” en homenaje a Lewis, fallecido la semana anterior a los 87 años.

En la víspera de Año Nuevo, actuaron en el legendario Viper Room de Hollywood donde interpretaron 23 canciones en dos sets, con versiones de clásicos como “I Wanna Be Sedated” de los Ramones; “Just Like Heaven” de The Cure; “Don’t Change” de INXS; “Ziggy Stardust” de David Bowie; “Hybrid Moment” de Misfits y “Drain You” de Nirvana, por mencionar algunos.

Puedes ver el setlist completo y un video recopilatorio captado por un fan a continuación.

1. ‘A Million Miles Away’ (The Plimsouls cover)

2. ‘I Wanna Be Sedated’ (Ramones cover)

3. ‘I Want You To Want Me’ (Cheap Trick cover)

4. ‘Ready Steady Go’ (Generation X cover)

5. ‘Rockaway Beach’ (Ramones cover)

6. ‘I Think We’re Alone Now’ (Tommy James & the Shondells cover)

7. ‘Message Of Love’ (Pretenders cover)

8. ‘Just Like Heaven’ (The Cure cover)

9. ‘What I Like About You’ (The Romantics cover)

10. ‘Hit Me With Your Best Shot’ (Eddie Schwartz cover)

11. ‘Color Me Impressed’ (The Replacements cover)

12. ‘Don’t Change’ (INXS cover)

13. ‘Fox On The Run’ (Sweet cover)

14. ‘Ziggy Stardust’ (David Bowie cover)

15. ‘Dancing With Myself’ (Generation X cover)

16. ‘Born To Lose’ (The Heartbreakers cover)

17. ‘Hybrid Moments’ (Misfits cover)

18. ‘Teenagers From Mars’ (Misfits cover)

19. ‘Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn’t’ve)’ (Buzzcocks cover)

20. ‘Auld lang syne’ (Robert Burns cover)

21. ‘Neat Neat Neat’ (The Damned cover)

22. ‘Drain You’ (Nirvana cover)

23. ‘Suffragette City’ (David Bowie cover

De vuelta a su trabajo fijo, Green Day confirmó que han estado grabando un nuevo álbum de estudio en 2022. El trío, que lanzó su 13º y último disco ‘Father Of All Motherfuckers’ en 2020, compartió recientemente un vídeo en TikTok que documenta su tiempo en la carretera en 2022.

En el clip, vemos imágenes privilegiadas detrás del escenario, así como algunas tomas de actuaciones en directo. “WTF QUÉ año”, escribió Green Day en el pie de foto.

Armstrong y compañía revelaron que habían estado “grabando un [nuevo] disco en Londres y Los Ángeles” entre la esperada etapa británica y europea de su Hella Mega Tour con Fall Out Boy y Weezer, y sus muchas otras presentaciones en otros lugares.