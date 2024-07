The Killers han recreado la icónica portada de ‘(What’s the Story) Morning Glory?’, el segundo álbum de Oasis. Mira su versión a continuación.

El conjunto de Las Vegas acaba de concluir su monumental gira británica ‘Rebel Diamonds’, que culminó el 11 de julio en la O2 Arena de Londres con una residencia de seis noches que rompió todos los récords.

Después de la impresionante maniobra de interrumpir su actuación en Londres para celebrar la victoria de Inglaterra en las semifinales de la Eurocopa; The Killers han vuelto a demostrar su amor por el Reino Unido.

The Killers recreó la portada de ‘(What’s the Story) Morning Glory?’ en el Soho de Londres

La banda publicó su versión del álbum seminal de Oasis ‘(What’s the Story) Morning Glory?’. En la fotografía, subida al IG oficial de The Killers, aparece Brandon Flowers de pie en Berwick Street, en el Soho, con la tienda de discos Selectadisc, ahora cerrada, a su izquierda. En el pie de foto, la banda escribió: “IYKYK” (“If You Know, You Know”).

Añadieron el título “(If You Know) You Know” en la misma fuente blanca que en el segundo LP de Oasis.

Brandon Flowers se ha declarado fan de Oasis

No es la primera vez que Flowers expresa su admiración por la banda de Manchester. Anteriormente, The Killers versionaron “Wonderwall” en Lollapalooza Chile en 2018.

Flowers también contó recientemente cómo conoció a Noel Gallagher por primera vez en la gira NME de 2005.

“Estábamos en la gira NME y tocábamos en Brixton Academy o algo así, y nos enteramos de que Noel iba a venir al concierto. Probablemente estaba allí para ver a Franz Ferdinand o Kaiser Chiefs, pero venía”. “Después del concierto, terminamos y aquí viene, uno de mis héroes. Entra por la puerta y estoy tan emocionado”.

“Mr. Brightside” supera a “Wonderwall” como la canción más exitosa en Reino Unido

En mayo, “Mr Brightside” batió oficialmente un enorme récord de sencillos en el Reino Unido, según las listas oficiales (vía NME).

El legendario tema desplazó a “Wonderwall” de Oasis y se convirtió en el mayor sencillo de todos los tiempos en el Reino Unido, que aún no ha alcanzado el número uno.

También ha sido declarada la tercera canción más vendida de todos los tiempos en el Reino Unido si se combinan las ventas y los streams.

En el Reino Unido se escucha una media de 1.8 millones de veces a la semana, y no hay indicios de que vaya a bajar el ritmo.