Después de cimentarse como uno de los actores más exitosos de Hollywood, Keanu Reeves regresó a su otra pasión, la música, con su antigua banda Dogstar. Desde entonces, el conjunto lanzó un nuevo disco y ha tocado en un montón de festivales. Recientemente, se les ha escuchado interpretar “Just Like Heaven”, de The Cure.

Keanu Reeves y su banda Dogstar han incluido “Just Like Heaven” a su setlist

Después de casi 20 años de pausa, y tras haberse convertido en uno de los mejores actores de Hollywood, Keanu Reeves regresó con su antigua banda, Dogstar, que formó en la década de los noventa y en la que toca el bajo.

En 2020 se juntaron para empezar a ensayar, en 2022 anunciaron su reunión, y en 2023 lanzaron su tercer álbum de estudio, ‘Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees’, 23 años después de su antecesor, ‘Happy Ending’ del año 2000.

Desde entonces, Dogstar se ha embarcado en diferentes tramos de la gira promocional de su nuevo disco, tocando tanto en foros locales como en festivales de todo el mundo.

Durante su actuación en el festival Primavera Sound 2024, el trío tocó un cover de “Just Like Heaven“, el clásico de The Cure, que se volvió viral en redes sociales.

Sin embargo, el grupo ha incluido esta reversión en su setlist desde finales del 2023, siendo el único cover que interpretan. Lo hacen justo después del Encore, como la 15º canción de 20.

Keanu Reeves nombra a sus mayores influencias musicales modernas

Sin embargo, puede que Keanu Reeves no haya sido quien propuso incluir “Just Like Heaven” a sus setlists, sino su compañero Robert Mailhouse.

En una entrevista con Audacy, el conjunto discutió sus mayores influencias musicales modernas. Y mientras que nombres como los de Arctic Monkeys y MGMY aparecieron, Reeves se apresuró a decir que es Interpol su principal influencia contemporánea.

Fue el baterista Robert Mailhouse el que mencionó a The Cure: “Escucho música de todas las épocas. Pero aún me encanta The Cure”.