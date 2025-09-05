El cruce entre el metal alternativo y el pop internacional sorprendió a los fans cuando dos integrantes de System of a Down fueron vistos en un concierto de Dua Lipa.

Se trata del bajista Shavo Odadjian y el baterista John Dolmayan, quienes asistieron a una de las fechas del Radical Optimism Tour, la actual gira de la estrella británica.

Shavo Odadjian y John Dolmayan disfrutan del Radical Optimism Tour

En redes sociales circula un video donde ambos músicos aparecen entre el público disfrutando del espectáculo.

Aunque no se ha confirmado la ciudad exacta, algunos seguidores especulan que podría tratarse de un punto donde los itinerarios de ambas giras coinciden, siendo Toronto, Canadá, un lugar probable.

Actualmente, Dua Lipa se encuentra recorriendo América del Norte con una de las giras pop más esperadas del año; mientras que System of a Down ha regresado a los escenarios con su tour de estadios 2025.

Una coincidencia inesperada entre pop y metal

Dua Lipa se ha consolidado como una de las artistas pop más influyentes de la última década, con éxitos que han alcanzado las primeras posiciones en todo el mundo.

Por su parte, System of a Down es considerado un referente del metal alternativo y del nu metal de inicios de los 2000, con una base de seguidores sumamente leal.

El hecho de que miembros de una banda tan icónica del rock asistieran al concierto de una estrella del pop fue recibido con sorpresa, pero también con entusiasmo. Para muchos, el momento refleja la diversidad de gustos que existe incluso entre músicos de trayectoria internacional.