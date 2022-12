El futbol despierta las pasiones más bajas entre sus seguidores y eso fue justamente lo que le paso a Federico Zapata, miembro de Los Caligaris, quien uso adjetivos bastante lamentables durante un argumento en redes sociales en torno a la Copa del Mundo 2022, que recién acaba de terminar en Qatar.

En Twitter, el músico trato de defender a su compatriota Dibu Martínez, portero de la selección de Argentina; de las críticas de Paco Villa, comentarista de TUDN, diciendo:

Naturalmente, las reacciones no se hicieron esperar y muchos usuarios exigieron al festival Vive Latino 2023, que se realizará el próximo mes de marzo; quitar a Los Caligaris de su cartel.

Sin embargo, tal parece ser que eso no será necesario ya que la agrupación argentina confirmó a través de redes sociales que, tras el comentario, Federico Zapata (que se desempeñaba como trombonista) queda permanentemente fuera de la agrupación.

Cabe la pena destacar que Zapata sí pidió disculpas por sus violentos comentarios en contra del pueblo mexicano, pero no le alcanzaron para salir bien librado de la situación.

“No era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir”, compartió.

Vía redes sociales.