En agosto de 1992, Metallica estaba de gira por el ‘Black Album’, el disco que los llevaría a la estratosfera comercial. La banda atravesaba Norteamérica, co-protagonizando un tour itinerante junto a otros gigantes del hard rock del momento, Guns N’ Roses. El Estadio Olímpico de Montreal, con capacidad para 55 mil personas, había agotado sus entradas, y el expectante público no tenía ni idea de lo que ocurriría en las próximas horas.

Antes, el staff de la banda había informado sobre la pirotecnia de la noche. Decidieron aumentar el número de cargas de pólvora utilizadas durante la actuación, situando los explosivos en la parte delantera del escenario, así como en sus alas exteriores.

Sin embargo, rumbo a la recta final del espectáculo, el vocalista James Hetfield se interpuso en el camino de una antorcha de fuego de casi 4 metros de altura.

Fue durante la interpretación de “Fade To Black”, que Hetfield comenzó a sentirse inseguro sobre su posición en el escenario, ya que a su alrededor estallaban enormes llamaradas de colores. Caminó tímidamente hacia delante, y luego dio un paso atrás.

“Estaba un poco confundido sobre dónde se supone que debería estar”– dirá más tarde, hablando con el programa Behind The Music de VH-1.

“Y entonces, el tipo de la pirotecnia no me ve y ‘¡pum!’, una gran llama de colores pasó por debajo de mí. Me quemé el brazo y la mano, completamente hasta el hueso. El lado de mi cara. Mi cabello había desaparecido. Parte de mi espalda. Vi cómo la piel se levantaba”.

Vía VH1.