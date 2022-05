Myles y Layne Ulrich, hijos del legendario Lars Ulrich, han formado un interesante proyecto musical conocido como Taipei Houston, mismo que con apenas 23 y 20 años cada uno de edad, han logrado levantar en poco tiempo sin la ayuda de su padre.

Hoy, prueba de ello llega a nosotros gracias a gdr, quienes comparten una increíble sesión que la banda realizó recientemente para 101 X-sessions en Austin, Texas.

El showcase tiene una duración de media hora en la que el dúo interpreta canciones como “As The Sun Sets“, “The Middle” y “Drop Song“, mismas que por el momento son de las más representativas de su repertorio, y denotan un fino acercamiento a su inspiración grunge.

Actualmente, la banda se encuentra trabajando en lo que será su primer concierto principal, siendo headliners de un show en en la Asamblea de Camden, Londres este próximo 16 de mayo.

¿Quieren verlos y escucharlos? Denle por acá. Los Ulrich están empezando desde abajo, como todos y ganándose su lugar en la música:

En otras noticias, el hijo de James Hetfield está molesto por las comparaciones con su papá.