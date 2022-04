Sin lugar a dudas, uno de los trabajos más alabados y atesorados por los fans de Metallica es el ‘S&M’ (abreviatura de Simphony & Metallica), un álbum en directo grabado en abril de 1999 por los íconos del thrash en compañía de la Sinfónica de San Francisco. Contiene interpretaciones de canciones de Metallica con acompañamiento sinfónico adicional, compuesto por Michael Kamen, quien también dirigió la orquesta durante el concierto

Luego, en marzo del 2019, Metallica repitió la hazaña anunciando el concierto ‘S&M2‘. También se realizó en colaboración con la Sinfónica de San Francisco, y se planeó para celebrar el 20º aniversario de S&M original. El concierto se grabó y filmó en el Chase Center los días 6 y 8 de septiembre de 2019, con Edwin Outwater y Michael Tilson Thomas dirigiendo la orquesta. El concierto también marcó la gran inauguración del Chase Center, y el rodaje fue dirigido por Wayne Isham, quien también dirigió ‘S&M’.

¿Y qué hay sobre un ‘S&M3’? Mientras que por parte de Metallica aún no hay nada confirmado, lo cierto es que los fanáticos fantasean con la posibilidad de que llegue ocurrir. Uno de ellos es Ben Zimmermann quien, a través de su canal de YouTube; ensambló su propia versión del ‘S&M3’ con arreglos propios que francamente están a la altura de lo realizado por colaboradores anteriores. Al respecto, el creador dijo en la descripción del video:

“Fixxxer tiene un arreglo actualizado y el audio en directo; el instrumental de Death Magnetic es ahora también una actuación en directo de Metallica con sinfonía y he añadido algunas cositas en Moth porque simplemente me estaba divirtiendo con ello. Espero que disfruten de este concierto. Intenté que el setlist fuera auténtico, así que tuve que cortar algunas canciones”. Vía YouTube.

El utópico recital, de poco más de 2 horas de duración, incluye canciones como “Orion”, “Wasting My Hate”, “Moth Into Flame”, “Low Man’s Lyrics”, “Spit Out The Bone” y “Fade To Black”, por mencionar algunas.

En 2020, Robert Trujillo habló con Kerrang! sobre las posibilidades de realizar otro álbum sinfónico en directo, diciendo que si en 10 años “aún están saludables y pateando traseros”, definitivamente es algo que les gustaría intentar.