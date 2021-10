El Metro de Chicago fue uno de los primeros recintos que cerraron (y uno de los últimos en reabrir) a causa de la pandemia, pero después de estar totalmente abierto durante sólo dos meses, su personal dio uno de los mayores golpes de efecto en los 39 años de historia del club, con capacidad para 1.100 personas, al acoger a Metallica en un espectáculo secreto el pasado lunes (20 de septiembre).

El origen del espectáculo comenzó cuando Tony DiCioccio, un viejo conocedor de Metallica, se puso en contacto con el propietario del Metro, Joe Shanahan. Le dijo que Metallica estaba buscando un local para tocar un espectáculo secreto: “Contesté el teléfono y me dijo que era Metallica. Querían que lo mantuviéramos bajo el radar. Ni siquiera se lo dije al personal, realmente era algo que había que cuidar”.

En entrevista con NME, Shanahan contó que, en última instancia, cuatro personas conocían el programa, incluidos su comprador de talentos y su director de producción:

Esas piezas tenían que estar en su sitio para organizar la oferta y la producción. Porque, aunque se trataba de sonido y luces de la casa, trajeron algo de megafonía adicional para reforzar un poco el sonido.

El dueño dice que la banda, que tocó en el Metro en 1983 poco después de su debut con ‘Kill ‘Em All’; hizo otro “show secreto” en su ciudad natal de San Franscisco -en el Independent, con capacidad para 500 personas, el 16 de septiembre- y quería hacer un show similar en Chicago.

Apenas 72 horas después de que DiCioccio se pusiera en contacto con Shanahan, el concierto estaba fijado. Lo mantendrían en secreto hasta el día del evento, y entonces anunciarían que las entradas se venderían en forma de pulsera, y los asistentes al concierto tendrían que presentarse en la taquilla del Metro para comprar una. Sólo se vendió una por persona con prueba de vacunación COVID-19 por $19.83 dólares, en homenaje al año en que Metallica tocó por última vez en el Metro.

Fuimos astutos y dijimos que los 17 céntimos serían una tasa de instalación para redondear a 20 dólares, porque no vamos a devolver céntimos ni centavos. Fue una jugada que funcionó.

Y aunque el aforo es de 1,100 personas, la banda y Shanahan acordaron limitarlo a 850 para que también pudieran asistir los invitados de la banda y los empleados del Metro.

Me hizo mucha ilusión porque era una especie de círculo completo entre la banda y el local. El año que viene celebraremos nuestro 40º aniversario. Nos sentimos muy honrados y muy agradecidos de que eligieran al Metro como lugar.

También dice que Metallica quería mantener el precio bajo para premiar a sus leales seguidores: “Todavía no he hecho la liquidación completa, pero no creo que hayan ganado dinero. Pagaron todos los gastos, pero no era su intención ganar dinero. Podrían haber cobrado 500 dólares por entrada; podrían haber cobrado lo que quisieran”.