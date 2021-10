El tiempo y la distancia pueden ser grandes aliados para ofrecer una nueva perspectiva a determinada situación. Y en el caso particular de James Hetfield y Lars Ulrich, eso fue justo lo que se les concedió a 20 años de la salida de Jason Newsted de Metallica.

Recientemente, el conjunto de thrash metal se reunió con Zane Lowe de Apple Music para seguir hablando sobre las celebraciones del 30 aniversario de su famoso ‘Black Album’. Más adelante durante la conversación tocaron el tema de Jason Newsted, y aceptaron que en aquel momento no estaban listos para afrontar su salida -voluntaria-, y reconocieron la prepotencia que hubo detrás de sus reacciones iniciales. Dos décadas después, confiesan que entienden las razones del bajista para abandonar a la agrupación.

“Jason es el único miembro de Metallica que se ha ido por voluntad propia”, dijo el baterista Lars Ulrich. “Y eso en sí mismo es una estadística. Y el resentimiento de James y mío fue como… No puedes hacer eso. Sólo puedes irte si nosotros queremos que te vayas. Y entonces no estábamos equipados en ese momento para hacer una inmersión profunda en el por qué se iba. Así que, por supuesto, ahora puedes ver que 20 años después, tiene todo el sentido”.

Continuó: “Nosotros escribimos las canciones. Tomamos las decisiones. Lo hacemos todo. En esta banda no tienes una salida creativa. No tienes voz creativa. Entonces cuando vas y haces algo que te da satisfacción de una manera para expresarte al resto del mundo, entonces nos enojamos contigo. Entonces ese resentimiento te lleva a dejar la banda. Quiero decir, es una especie de psiquiatría 101. Pero no estábamos preparados para ver ese lado”.

Apple Music.