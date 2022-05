Han pasado ya casi 30 años desde el lamentable fallecimiento de Kurt Cobain, el líder inigualable de Nirvana, pero, sin importar el correr de las décadas; su imagen e influencia no se ha debilitado ni un poco.

Estandarte de toda una generación y más allá, Kurt Cobain y su artisticidad fue la inspiración de otras bandas como Weezer, Linkin Park, Muse, Paramore y Arctic Monkeys. Sin embargo, su influjo no sólo repercutió en los actos por venir, si no también en aquellos que les precedieron. Prueba de ello es la alta estima que Lars Ulrich, baterista de Metallica, siente ante el fallecido intérprete de “Smells Like Teen Spirit”.

Tras su lamentable muerte, sucedida en la primavera de 1994; Ulrich dedicó unas hermosas palabras, enalteciendo la autenticidad de Kurt Cobain y su manera de desenvolverse en este mundo.