Ya terminó agosto, ¡y aún seguimos con las celebraciones del ‘Black Album’ de Metallica! Falta muy poco para el debut de los discos conmemorativos; y por supuesto se avecina un poco de promoción al respecto.

Muy pronto, los íconos thrasher se unirán a la cantante pop Miley Cyrus, para dar una presentación en The Howard Stern Show. Aún no hay fecha fija anunciada, pero se sabe será esta misma semana. Probablemente tocarán “Nothing Else Matters”, que es la pieza que Miley seleccionó para contribuir a ‘The Metallica Blacklist’.

De hecho, la cantante de 28 años fue la primera que entregó su cover para el álbum tributo. No lo hizo sola, pues se hizo acompañar de WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Chad Smith y hasta el propio Robert Trujillo.

Serán dos proyectos compilatorios los que conmemorarán el treinta aniversario del disco homónimo de Metallica. El primero es la edición definitiva y remasterizada del álbum, disponible en múltiples formatos, incluido un box set de lujo muy especial.

El segundo ha sido motivo de discusión y algunos memes, pues se trata del disco cuádruple de covers titulado ‘The Metallica Blacklist’. Colaboran artistas como Ghost, Royal Blood, St. Vincent y Corey Taylor; pero también J Balvin, Mon Laferte, Pepe Madero y hasta Ha*Ash.

Ambos materiales estarán disponibles el próximo 10 de septiembre a través del Blackened Recordings.