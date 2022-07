No cabe duda que 2022 ha sido en el que ‘Master of Puppets‘ ha revivido tanto como álbum como canción y como fenómeno musical, cultural y social.

Desde el feature que tuvo en una de las escenas más épicas de Stranger Things, hasta convertirse en la canción más buscada de guitar-tabs.com; a 35 años de su release, el disco ha alcanzado una relevancia importantísima que incluso, colocó al track en el Billboard Hot 100 y ya le pisa los talones a Kate Bush en los conteos.

Y ahora, para cerrar con broche de oro, hemos descubierto que desde 2020, Stu Kirwan, un videografo independiente, realizó uno de los documentales dentro de la categoría “fan made” más valiosos hasta ahora.

Titulado ‘Hypnotizing Power: The Story of Master of Puppets’, el documental recupera más de 80 horas de material crudo de videos grabados en giras, ensayos, conciertos y hasta estacionamientos donde diversos fans colaboraron con lo que tenían almacenado de años.

Con una duración de 50 minutos, tal y como reporta MI este trabajo, más que contar el proceso de grabación desde el punto de vista del “artista”, logra capturar el sentir del “humano”: el staff, los técnicos, roadies, fans y sobre todo, los seres humanos que dan vida al monstruo conocido como Metallica.

¿Quieren verlo? Chéquenlo por acá.

En otras noticias, por si no tuvieron demasiado “fandom” de Metallica, chequen a este bebé que nació en un concierto de ellos. ¿Cómo creen que le pusieron?