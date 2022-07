Han pasado ya 2 semanas desde el frenético final de temporada de ‘Stranger Things’ 4, y los nuevos fanáticos de Metallica aún no se cansan de escuchar “Master Of Puppets“, luego de que la canción de 1986 fuera considerada para sonorizar una de las escenas más memorables del show.

De hecho, además de que el clásico de metal ha entrado esta semana por primera vez en el Top 40 de la Official Singles Chart del Reino Unido; Spotify ha registrado 17.5 millones de descargas de “Master Of Puppets” en una sola semana, según AskGamblers. Hasta el lunes, la canción se había descargado en Spotify unas 444.117.621 veces.

“Después de que el éxito de los 80 de Kate Bush, ‘Running Up That Hill’, viera un increíble ascenso en las listas de éxitos tras su aparición en Stranger Things, ‘Master of Puppets’ de Metallica podría seguir fácilmente el mismo camino”– dijo un portavoz de AskGamblers a Kerrang.

“Estamos viendo patrones similares en términos de crecimiento de las descargas, por lo que podría no pasar mucho tiempo hasta que veamos a la legendaria banda llegar al número uno con ‘Master Of Puppets’ 36 años después del primer lanzamiento de la canción. Sería un logro increíble, teniendo en cuenta que la banda, a pesar de su indiscutible legado, nunca ha tenido una canción en el número 1 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos”. Vía Kerrang.

De hecho, como se ha mencionado, Kate Bush se benefició enormemente de Stranger Things 4, alcanzando el número uno en la Official Singles Chart, 37 años después de la publicación de “Running Up That Hill”. Actualmente, “Master Of Puppets” está en el número 23, así que esperemos que ocurra lo mismo con las leyendas del thrash metal.