Metallica deleitó a sus fanáticos estadounidenses en el Louder Than Life con una actuación completa del ‘Black Album’ el domingo (26 de septiembre) por la noche. En honor a su 30º aniversario, los titanes del metal tocaron el exitoso LP de principio a fin en el concurrido festival de Louisville, Kentucky.

De hecho, el concierto significó el segundo round de Metallica como parte del evento de rock, ya que también fueron considerados para la jornada del viernes. Sin embargo, aquel día no interpretaron ninguna canción del ‘Black Album’, por lo que todas las apuestas se giraron hacia su actuación estelar del domingo por la noche.

El set principal comenzó con tres canciones de otros álbumes: “Hardwired”, “The Four Horseman” y “Welcome Home (Sanitarium)”. A continuación, se reprodujo un interludio por el sonado 30º aniversario del ‘Black Album’, con imágenes de vídeo de los miembros de la banda (incluido el ex bajista Jason Newsted), antes de que el conjunto angelino se lanzara con el tema que cierra el LP de 1991, “The Struggle Within” (tocado por primera vez desde 2012).

A partir de ahí, Metallica interpretó la lista de canciones del ‘Black Album’ al revés, culminando claro con la icónica “Enter Sandman”. Para el encore, seleccionaron dos canciones ajenas al disco: “Blackened” y “Creeping Death”.

Por su parte, el concierto del viernes contempló un tracklist que abarcó toda la carrera de Metallica, incluyendo tres canciones de ‘Ride the Lightning’ y no más de dos cortes de cualquier otro álbum. Las interpretaciones de “For Whom the Bell Tolls” y “No Leaf Clover” se emitieron como parte de la transmisión del festival Global Citizen del sábado.

La interpretación íntegra del ‘Black Album’ por parte de Metallica es la última celebración del 30º aniversario del elepé más vendido de la era Soundscan (17 millones de copias vendidas sólo en Estados Unidos).

A principios de este mes, la banda lanzó una reedición remasterizada en caja de súper lujo así como ‘The Metallica Blacklist’, una compilación de más de 50 versiones de las 12 canciones del LP realizadas por artistas como Miley Cyrus, Pepe Madero, Elton John, J Balvin, Corey Taylor, Ha*Ash y Ghost, entre muchos otros.