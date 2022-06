¿Qué mejor forma de aprender a tocar como Metallica que tocando con Metallica? Recientemente a través de Yousician, la banda ha puesto disponible un curso para, literalmente, aprender a tocar como ellos tocando con ellos.

Tal y como NME reporta, la colaboración viene después de que Metallica accediera a abrir un campo para proyectos relacionados a las clases en línea y los diplomados digitales.

A través de cursos, ejercicios y exámenes nada fáciles, podrás aprender a tocar varias piezas claves en el catálogo de Metallica para verdaderamente dominar el instrumento y no sólo “aprender”, sino lograr acercarte al estilo de leyendas como Kirk Hammett y James Hetfield.

El curso constará de 10 sesiones junto a Kirk, quien explicará las bases técnicas, teóricas y de práctica.

¿Listos? En palabras de Metallica, “La mejor forma de aprender a tocar como nosotros es tocando con nosotros”. ¡A darle!

¿Precios, inscripciones y demás? Acá en este video:

En otras noticias, ¿ustedes creen que James Hetfield le haya enseñado directamente a su hijo? Es muy posible que no y no porque él no quisiera.