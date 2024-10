El Sonic Temple Art & Music Festival 2025 ha revelado un cartel espectacular, con Korn, Metallica y Linkin Park como cabezas de cartel. El festival se llevará a cabo en el icónico Crew Stadium de Columbus, Ohio, del 8 al 11 de mayo, y contará con más de 100 bandas en total, incluyendo a Incubus, Rob Zombie, Alice Cooper, Alice in Chains, Sevendust, I Prevail, Mastodon, Ice Nine Kills y muchas más.

Uno de los momentos más esperados será la doble presentación de Metallica, quienes encabezarán dos noches (el 9 y 11 de mayo), ofreciendo sets distintos en cada uno, sin repetir ninguna canción. Por su parte, Korn abrirá el festival el 8 de mayo, y el 10 de mayo, Linkin Park actuará con la vocalista Emily Armstrong.

El festival también será escenario de algunas reuniones muy especiales. Crossfade tocará su primer show desde 2011; mientras que la banda de sludge metal Acid Bath se presentará por primera vez en 28 años. Además, Three Days Grace se reencontrará con su vocalista original Adam Gontier, siendo su primera presentación juntos desde 2013.

Entre las otras bandas confirmadas para el Sonic Temple Festival 2025 destacan nombres como Alien Ant Farm, Orgy, Exodus, Overkill, Hoobastank, Motionless in White, Suicidal Tendencies, Deafheaven, Jimmy Eat World, Killswitch Engage, Cannibal Corpse y Jinjer, por mencionar solo algunas.

Un debut importante en el festival será el de Seven Hours After Violet, la nueva banda del bajista de System of a Down, Shavo Odadjian, marcando su primera actuación en un festival estadounidense.

Las entradas estarán disponibles pronto, y puedes consultar más detalles sobre los paquetes y la venta de boletos en el sitio oficial del evento.