El guitarrista de Metallica, Kirk Hammett, habló sobre la sobriedad que disfruta desde hace 7 años y admitió que repercutió en su capacidad de composición, ya que “recuperó su cerebro”.

A lo largo de los años, como la mayoría de las estrellas del rock, Kirk Hammett bebió demasiado alcohol. De gira de ciudad en ciudad o de país en país, entre bastidores o fuera de ellos, o en los directos, Kirk también era uno de los artistas que consumía alcohol. Rompió su inclinación por la bebida y recuperó su capacidad de componer y de ofrecer mejores actuaciones en directo. Lleva un tiempo sobrio y se siente muy bien, como ha dicho desde entonces.

Sin embargo, durante una reciente aparición en la revista Kerrang, Kirk habló de cómo la sobriedad afectó a su forma de componer. Al principio, el músico mencionó la actitud negativa de James Hetfield y Lars Ulrich hacia el trabajo para un proyecto paralelo, excepto para su banda principal Metallica.

El guitarrista admitió entonces que el hecho de estar sobrio ha reavivado sus habilidades para hacer música. También confesó que está mejor concentrado y que no se siente de 59 años, aunque los tenga.

“Tengo que decir que llevo siete años y medio sobrio y mi mente está en un lugar diferente, estoy mejor concentrado. He recuperado mi cerebro, he recuperado mi memoria, así que hoy en día estoy en un lugar mejor. Grabo música y mi concentración es mucho mejor”.

“Es extraño, tengo 59 años y no creo que haya llegado a mi punto álgido creativa o musicalmente. Ciertamente no me siento de 59 años, todavía salgo a surfear tres o cuatro veces por semana, corro, monto en bicicleta y toco la guitarra. Sigo sintiéndome tan enérgico como siempre, y lo atribuyo a que he dejado de beber. Todo esto es el resultado de eso”.

Vía Kerrang.