¿Adivinen quiénes siguen celebrando el aniversario del ‘Black Album’? ¡Naturalmente Metallica! El conjunto de thrash metal aún luce entusiasmado por las 30 primaveras de su icónico disco, y continúan ofreciendo entrevistas al respecto en televisión y medios digitales. La más reciente de ellas fue para Guitar World, en donde discutieron a profundidad algunos de los cortes seminales del álbum, y hasta la influencia que obtuvieron de Soundgarden, la banda del fallecido Chris Cornell.

En esta ocasión el portavoz fue el guitarrista Kirk Kammett, quien discutió sobre los inicios de ‘The Black Album’, incluyendo lo que influyó en su icónico tema de apertura, “Enter Sandman”, cuyo éxito ayudó a que el álbum acumulara más de 16 millones de ventas tan sólo en los Estados Unidos.

“En el 89 descubrí este nuevo movimiento musical que salía de la zona de Seattle”, reveló Hammett. “Escuchaba mucho a Soundgarden. Me impresionó la crudeza de su sonido y lo pesado que se sentía“. “Una de las cosas de las que hablábamos como banda era de lo mucho que nos gustaban los riffs inquietos. Así que estaba sentado con mi guitarra a las tres de la mañana, pensando: ‘Soundgarden, rebote, quintas aplanadas…’ Casi simulando mi mente a esos sonidos. Y entonces salió este riff y pensé: ‘¡Whoah, esto funciona!'”. Vía Guitar World.

Y es que esta no es la primera vez que Hammett hace la conexión entre el riff de “Enter Sandman” y Soundgarden. En una entrevista de 2017 con The Sports Hub 98.5 (vía Blabber Mouth), citó el álbum ‘Louder Than Love’ de la banda de Seattle como una influencia directa.

Famosamente, el ex guitarrista de Metallica y líder de Megadeth, Dave Mustaine, afirmaron en una entrevista en 2004 que el riff de “Enter Sandman” fue copiado de la banda Excel. El mánager de Metallica, Cliff Burnstein, dijo que la banda nunca había escuchado la canción de Excel, pero estuvo de acuerdo en que había similitudes.