El pintor colombiano Felipe Mora ha reimaginado el clásico álbum de Metallica ‘Ride The Lightning’, como una extraordinaria serie de pinturas al óleo que, además, tiene un trasfondo altruista importante.

Bautizado como “Dealing Out The Agony II”, el conjunto de pinturas se verá y sentirá como un disco de vinilo – pero en su interior contendrá ocho impresiones de 12×12 pulgadas de pura violencia visual y caos. “Dealing Out The Agony II” se convertirá en el acompañamiento perfecto de la propia música. “Vierte las obras de arte mientras la música llena tus oídos – pégalas en tu pared para alegrar cualquier espacio vital – préndeles fuego como sacrificio al oscuro… ¡el poder es tuyo!”, asegura la descripción del producto.

El 60% de las ganancias obtenidas se donará al Hospital Infantil de San Vicente Fundación (en Medellín, Colombia), para ayudar a mejorar la calidad de la atención y la esperanza de vida de los niños que padecen cáncer en el país latinoamericano.

La declaración de la misión de la campaña sostiene:

“Después de lanzar mi primera novela gráfica (‘Tales From the Black Circle’) en 2018, desarrollé una serie de relaciones con increíbles artistas visuales de naciones en desarrollo que querían trabajar en un proyecto. Así que cuando el mundo se fue a la m*erda con el COVID pasé algún tiempo tanto buscando una manera de utilizar sus habilidades, como de hacer algo que pudiera beneficiar a las comunidades del tercer mundo que estos artistas llaman hogar”. “Así que, con un equipo de artistas con talento y el apoyo del productor ejecutivo de origen bangladesí KroneMonkey, creé el colectivo artístico Third World Posse y una idea a la que tanto los fans de la música como los aficionados al arte podrían hincarle el diente”. “Siempre me han fascinado las obras de arte de los álbumes y su importancia a la hora de realzar la experiencia del oyente. Las portadas (especialmente las de los vinilos) siguen siendo un espacio vital para captar la atención, contextualizar una canción o contar la historia de todo un álbum. Así que quise ampliar esta idea: tomar álbumes icónicos y dar a cada canción del álbum su propia identidad visual. Felipe Mora ha marcado la pauta”. Vía Indiegogo.

La campaña de Indiegogo para el proyecto busca un objetivo inicial de $5,100 dólares, que servirá para pagar los costes de impresión; una donación inicial de $1,000 dólares para el Hospital Infantil de San Vicente Fundación; y para compensar a Felipe por su esfuerzo y trabajo. Una vez alcanzado el objetivo, el 60% de los beneficios se destinarán al Hospital Infantil.

Las pinturas al óleo tienen un costo de $230 dólares ($4,690 pesos) más costos de envío; mientras que los prints y las piezas digitales (como wallpapers) van de los $6 a los $40 dólares.