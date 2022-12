Kirk Hammett arruina "Nothing Else Matters" en vivo y se ríe de sí mismo

Desde experiencias con palcos y un lounge donde podrás convivir con otros fans, hasta la oportunidad de estar hasta el frente y conocer a dos integrantes de Metallica; los paquetes para la siguiente gira que Metallica ofrecerá en 2024 tiene costos tan exagerados que incluso sitios como metalsucks, han confirmado que son excesivamente caros hasta para los gringos.

Con paquetes en $150,000.00 mxn, los fans podrán experimentar varios formatos con nombres únicos como “Frantic“, que es el más barato, el “Moth Into Flame Snake Pit Experience”, el “Nothing Else Matters Snake Pit Experience” y hasta el “I Disappear” que te da acceso a varios shows alrededor del mundo.

Pero el que definitivamente se roba la película es el “Lux Æterna” Platform Package”, el cuál tiene un costo de $7,000.00 USD dando un total de $150,000.00 mxn.

Bastante exagerado, ¿no lo creen? Pero si quieren hacerse de sus boletos, pueden ingresar de una vez a Ticketmaster a comprar sus paquetes (si les alcanza).

